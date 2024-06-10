Одна страна пропустит саммит по Украине из-за отсутствия России Khmer Times: Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине без России

Камбоджа не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии, так как на встрече не будет представителя России, сообщила газета Khmer Times со ссылкой на дипломатические источники. РФ на саммит не пригласили.

В Камбодже считают, что саммит будет неудачным из-за отсутствия России. Источники издания утверждают, что решение не участвовать во встрече является правом Камбоджи.

Присоединятся другие страны или нет — это их право решать, — подчеркнул председатель королевского совета Камбоджи, бывший премьер-министр страны Хун Сен.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет на курорте Бюргеншток 15 и 16 июня. На встречу приглашены представители более 160 стран, но не РФ. Швейцария называет целью саммита «стимулирование будущего мирного процесса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что многие страны не хотят участвовать в «мирном саммите» Украины. По его словам, представители этих государств не хотят тратить свое время на мероприятие без целеполагания. Обсуждение урегулирования конфликта возможно только при участии российской стороны, отметил он.