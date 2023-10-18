Одна деталь указала на истинное отношение Пекина к Путину Newsweek: Путина в Пекине приняли радушнее, чем Блинкена

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Во время прибытия президента России Владимира Путина в Пекин постелили красную дорожку, сообщил Newsweek. Журналисты отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который посетил Китай в июне, такой чести не удостоился.

Прибытие (президента России) Владимира Путина в Пекин прошло с «красной дорожкой», которой не было у Энтони Блинкена во время визита госсекретаря США в Китай в июне, — подчеркнули авторы материала.

Журналисты заявили, что в целом Блинкена летом встретили в Китае довольно прохладно. Такой прием в китайской культуре является «преднамеренным унижением» гостя, пояснили сотрудники издания.

Ранее Путин прибыл в Дом народных собраний для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Российский лидер вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином открыли мероприятие совместной фотосессией.

К Путину сразу подошли поздороваться несколько глав иностранных государств. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просто шел рядом, не пытаясь вступить в диалог. Сам российский глава поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с которым у него накануне прошли переговоры.