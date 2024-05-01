Один из крупнейших производителей сигарет отказался уходить из России Корпорация Japan Tobacco решила продолжить свой бизнес в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Японская корпорация Japan Tobacco, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей сигарет, останется на российском рынке, сообщил в интервью британской газете Financial Times ее директор Масамити Тэрабатакэ. Он признал, что компании пришлось скорректировать цепочки поставок, чтобы не нарушать санкционный режим.

Если я, например, сказал бы, что мы свернем бизнес [в России], то это может создать риск потерь для инвесторов. В наихудшем случае существует даже риск судебного иска со стороны акционеров, если мы прекратим бизнес, который могли бы продолжать, — заявил Тэрабатакэ.

Директор Japan Tobacco отметил, что с точки зрения санкций есть определенные вопросы, в которых важно проявлять аккуратность. В частности, это касается вовлечения в бизнес определенных людей. Однако в остальном компания работает в обычном режиме. Тэрабатакэ допустил продажу российских активов при «наихудшем сценарии», однако он считает такой вариант маловероятным.

Это правда, что вначале встал вопрос о репутации в связи с продолжением нашего бизнеса, однако в последнее время это не столь актуально, — добавил бизнесмен.

Ранее президент России Владимир Путин призвал осваивать и занимать собственный рынок. По мнению главы государства, стране необходимо вытеснять импорт.