Крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом заводе в Шанхае, производящем этиленгликоль. В результате происшествия один человек погиб и ещё один пострадал, сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным телеканала, погибший работал водителем, причины его смерти пока неизвестны. Второй пострадавший с лёгкими травмами госпитализирован.
На месте работает пожарно-спасательный отряд. Местные власти утверждают, что пожар «эффективно контролируется». Огонь вспыхнул в 04:28 18 июня по пекинскому времени (23:28 17 июня мск).
Ранее стало известно, что на Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе ночью 16 июня произошел пожар. Причиной возгорания стала разгерметизация, случившаяся из-за 1400 мм разрыва трубы. В результате этого началось возгорание второй нитки газового коллектора.