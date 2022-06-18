Евгений Бугров

Один человек погиб, ещё один пострадал при пожаре на заводе в Китае Один человек погиб при пожаре на нефтехимическом заводе в Шанхае

18 июня 2022 в 07:21

Фото: Xinhua/Global Look Press

Огонь и дым видны на территории завода по производству этиленгликоля компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. в Шанхае