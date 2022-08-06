Очевидица ядерной атаки на Хиросиму рассказала о пережитой трагедии Очевидица ядерной атаки Хиросимы Тошико Танака призвала не допустить повторения трагедии

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS

Атомная бомбардировка Хиросимы

Жительница Японии Тошико Танака, которая в 1945 году пережила ядерную атаку на Хиросиму, призвала мировое сообщество не допустить повторения трагедии, передает РИА Новости. По ее словам, она до сих пор помнит вкус пыли и боль от ожогов, которые получила 77 лет назад.

Я хочу, чтобы мы были последними, кто пострадал от этой жестокости. Это нечеловеческое оружие никогда не должно быть применено ни против кого в мире. <...> По глазам ударил ярчайший свет и все вокруг стало белым. Я ничего не могла видеть, обожгло голову, левую щеку, спину, правую руку. Повсюду поднялась пыль и закрыла все небо. Стало совершенно темно, — рассказала Танака.

В день трагедии японка находилась в трех километрах от места падения ядерной бомбы.

Я добралась до дома, но он был полностью разрушен, мне повезло, что мама была все еще жива. Она увидела меня, но не узнала, настолько мое тело было обезображено ожогами, — делится Тошико.

По ее словам, в тот день, 6 августа 1945 года, были полностью разрушены оказались все местные больницы, и с травмами ей никто не мог помочь. Спустя шесть лет у нее начали проявляться признаки лучевой болезни, включая опухоли, тошноту, слабость. Многие жители Хиросимы, которые выжили в момент ядерной атаки, скончались позднее от лейкемии.

Многие годы японка не говорила о пережитом горе. Впервые же она начала высказываться публично о трагедии в 2009 году, в возрасте 70 лет. Большинство жителей мира уже тогда не застало ядерную бомбардировку Японии.

Я хочу, чтобы все люди в мире разделяли идею о том, что ядерное оружие и человечество не могут сосуществовать, — заявила Танака.

Вооружённые силы США совершили атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года. Бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника, сбросил на город атомную бомбу «Little Boy», эквивалентную по мощности 13–18 килотоннам тротила. Взрыватель 4-тонного боеприпаса сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от Госпиталя Сима, где находились врачи, лечащие тяжелобольных детей.

Три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная плутониевая бомба «Fat Man», эквивалентная 19–21 килотонне тротила, была сброшена на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли порядка 80 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв, включая умерших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч в Нагасаки.