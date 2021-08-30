Очевидец: силовики США стреляли по толпе после теракта в аэропорту Кабула

По словам очевидца теракта в аэропорту Кабула и корреспондента Russia Today Мурада Газдиева, американские военные стреляли по толпе гражданских уже после взрыва. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Американцы думали, что в толпе ещё смертники, и начали стрелять не в воздух, а прямо в толпу, — рассказал Газдиев.

Другие свидетели, с которыми говорил журналист, также отметили, что большинство пострадавших погибли не от взрыва, а от выстрелов американских солдат. Газдиев привёл данные, согласно которым «только малая часть — 200 человек — погибли от взрыва, остальных расстреляли паникующие американцы».

В минувший четверг, 26 сентября, в Кабуле прогремело два взрыва: один у ворот международного аэропорта, а второй возле гостиницы Baron, в которой часто останавливались иностранцы. Ответственность за теракты взяла на себя запрещённая в Российской Федерации террористическая группировка «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что власти США нанесли ракетный удар по предполагаемому местонахождению членов группировки ИГ (запрещена в РФ). Жертвами атаки Соединённых Штатов стали девять человек, шестеро из которых — дети.