Очевидец давки в Сеуле рассказал о произошедшем

Фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/Global Look Press

Спасатели работают на месте давки в Итэвоне, район Сеула, Южная Корея

Очевидец давки в Сеуле в день празднования Хеллоуина, в которой погиб 151 человек, рассказал о том, как развивались события. В беседе с РИА Новости он поделился, что вечером в центр города приехала колонна пожарных машин, однако он не почувствовал ничего необычного — это нормальная практика в дни масштабных праздников. Однако потом мужчина заметил валяющихся на улице людей и понял, что происходит что-то плохое.

Примерно в 10:30 вечера заезжает большая линия пожарных машин в ряд, и они перекрывают дорогу. Это стандартная ситуация в Корее — когда большой праздник, ездят пожарные машины. Но потом приезжает скорая, потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать. Мы видим, что человек идет, а потом упал, многих выносят, и новости начинают разлетаться очень быстро, — рассказал свидетель давки.

Изначально очевидец увидел, как спасатели взялись откачивать шестерых человек, однако позднее выяснилось, что число пострадавших значительно выше.

ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. Число жертв в настоящий момент достигло 151 человека, пострадали 82. Жертвами инцидента стали 19 иностранных граждан, включая трех гражданок России.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.

Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.