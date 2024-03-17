Очередь выстроилась у избирательного участка России в Токио Перед избирательным участком России в Токио образовалась очередь из 70 человек

Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее выстроились очереди из желающих отдать свой голос на выборах президента, сообщает РИА Новости. Согласно подсчетам, перед входом в здание дипмиссии в Токио находятся более 70 человек.

Еще 15 человек расположились перед самим избирательным участком № 8367. Также очередь образовалось и перед избирательным участком в Сеуле — она двигается быстро.

В воскресенье, 17 марта, избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в посольстве РФ в Пекине, а также помещениях российских загранучреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге. Голосование на участках в шести китайских городах пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени (03:00–15:00 мск).