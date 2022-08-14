«Очень опасный ход»: в Китае оценили визит конгрессменов США на Тайвань Дипломат Лю Сяомин: новый визит делегации конгресса США на Тайвань является опасным ходом

Фото: Lin Jian/XinHua/Global Look Press

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что Пекин настоятельно призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. По его словам, Вашингтону следует придерживаться политики «одного Китая», сообщает РИА Новости.

Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина, — отметил Сяомин.

Дипломат, реагируя на новую поездку конгрессменов США на Тайвань, предупредил о последствиях таких шагов. По его мнению, любой, кто попытается помешать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», которую выковали руки более 1,4 миллиарда жителей страны.

Ранее стало известно, что делегация конгрессменов из США, состоящая из пяти человек и возглавляемая сенатором Эдом Марки, прибыла 14 августа на Тайвань. Визит продлится до 15 августа. Делегация США должна встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву.