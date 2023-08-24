Обрушение жилых домов в Индии попало на видео

Фото: Shivam Khanna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обрушение жилых домов в Индии в городе Анни попало на видео, кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Комсомольской правды». Девять зданий одно за другим стали сползать по склону холма вместе с пластами земли и деревьями. Власти заранее предвидели подобный исход и начали выселять людей еще неделей ранее, так что пострадавших и погибших официально нет.

11 июля в столице Таиланда Бангкоке рухнула огромная строящаяся эстакада, под завалами погибли два человека, еще 11 получили травмы. Строительство дороги велось с 2020 года. Железобетонная конструкция должна была улучшить транспортную ситуацию в Бангкоке, но разрушения оказались столь значительными, что судьба эстакады под большим вопросом.

Ранее в центре Москвы в одном из жилых домов на улице Маросейке обрушилась крыша, обломки которой провалились прямо в квартиру, где в этот момент находились жильцы с животными. Обошлось без пострадавших, люди успели убежать, питомцев удалось спасти, их вытащили из-под обломков. Крыша рухнула во время ремонтных работ из-за обломившейся балки, которая держала потолок.

Также сообщалось, что в московском Зеленограде два человека пострадали при обрушении строительных лесов на улице Конструктора Лукина, одному из рабочих оторвало руку.