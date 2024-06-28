Обрушение крыши в аэропорте Дели унесло жизнь одного индуса NDTV: один человек погиб в результате обрушения части крыши в аэропорте Дели

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Один человек скончался, еще шестеро получили травмы в результате обрушения части крыши в Терминале-1 аэропорта имени Индиры Ганди в Дели, информирует телеканал NDTV. Представитель воздушной гавани уточнил журналистам, все полеты из пострадавшего терминала временно приостановлены. Причиной трагедии стал сильный ливень.

В терминале рухнули опорные балки и покрытие крыши. Несколько автомобилей, которые припаркованы в зоне посадки и высадки аэропорта, получили повреждения. Воздушная гавань считается одной из самых загруженных в мире. Спасатели вытащили тело погибшего мужчины из машины, на которую упала железная балка.

Все вылеты из Терминала-1 временно приостановлены, а стойки регистрации закрыты в качестве меры безопасности, — сказал представитель аэропорта.

По его словам, все рейсы отменены до 14:00 (11:30 мск). Однако выполнение международных полетов продолжается. В пострадавшем от ливня терминале действуют только внутренние рейсы. Руководство аэропорта также выразило сожаление в связи со сбоем и принесло извинения за причиненные неудобства.

Ранее самолет АН-24 повредил шасси при посадке в Елизово Петропавловска-Каматского. На борту воздушного судна находились 20 человек, из которых четверо являлись членами экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.