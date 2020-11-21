«Образ Девы Марии» заметили на филиппинском водопаде после тайфуна

https://static.news.ru/photo/d20bb946-2cb3-11eb-8a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

Волонтёры-спасатели, доставлявшие гуманитарные грузы в Баггао (провинция Кагаян, Филиппины), обратили внимание на необычную форму водопада. По словам Милы Пацциуаган, струи воды издалека похожи на образ Девы Марии.

Её команда добровольцев от удивления временно прекратила работу, рассматривая «призрака», на глазах формирующегося в фонтанах воды, передаёт The Sun. Местные христиане, отличающиеся набожностью, рассказывали, что водопад принял форму женщины в белой вуали и платье, обращённой лицом к разрушенной оползнем деревне.

В конце октября из-за тайфуна «Ролли» местные власти приняли решение об эвакуации почти 1 млн жителей. В провинции Албай более 794 тысяч человек были перемещены в более безопасные районы. Также эвакуация затронула 6,6 тысячи человек в провинции Северный Камаринес и ещё 200 тысяч в Южном Камаринесе. Жертвами циклона в стране могли стать до 10 тысяч человек. Об этом рассказали представители местных силовиков, пишет портал «Пронедра», однако данные пока не подтвердились.

Накануне сформировавшийся в Карибском море тропический шторм «Йота» перерос в ураган. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого расположена в Майами, штат Флорида, скорость порывов ветра в пределах «Йоты» достигает 33,3 м/с. Сейчас он находится в 475 км к востоку от колумбийского острова Провиденсия в Карибском море и идёт на запад со скоростью 7 км/ч.

Как писал NEWS.ru, бушевавший в сентябре в штатах Флорида и Алабама ураган «Салли» оставил без света 540 тыс. человек на побережье Мексиканского залива. Скорость ветра достигала 165 км/ч. Он повалил деревья и сорвал кровлю с десятков домов в этих штатах. Один человек, по официальным данным, стал жертвой разгула стихии, ещё один числится пропавшим без вести. Всё это сопровождалось проливными дождями.