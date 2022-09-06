С января по июль 2022 года общий объем двусторонней торговли между Тайванем и Россией составил $3,852 млрд, что на 18,34% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, рассказал в интервью NEWS.ru глава московского представительства Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Кэн Чжун Юн.

При этом, — отметил он, — в условиях международных экономических санкций, из-за ограничений для проведения финансовых транзакций и сложностей с логистикой некоторые тайваньские производители не спешат отправлять товары в РФ, предпочитая выждать. В то же время они ищут новые способы перевода средств и выстраивания логистики. В ход идут не подпадающие под санкции транзакции и доставка по альтернативным маршрутам.