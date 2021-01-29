ОАЭ станут предоставлять гражданство талантливым иностранцам

https://static.news.ru/photo/a1516cbe-637d-11eb-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hayri Atak Architectural Design/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые позволят некоторым иностранцам получить гражданство страны.

Рассматривать заявки претендентов на гражданство станут правительство и местные управления исполнительной власти, сообщает агентство WAM.

В законе оговорены критерии отбора кандидатов и категории граждан, которые смогут получить паспорт ОАЭ. К их числу относятся инвесторы, изобретатели, учёные, врачи, художники и члены их семей.

Премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум уже объяснил, что для чего потребовались поправки в закон.

Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию, — указал шейх.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду Украины законопроект, предполагающий легализацию двойного гражданства. Согласно документу, украинцы смогут иметь в том числе российский паспорт. Один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда отметил, что многие украинцы уже имеют гражданства других стран и подобная норма поможет вывести их из тени.