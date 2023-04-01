NYT: Китай извлекает «бесценные уроки» из конфликта на Украине NYT: Китай тщательно анализирует поведение России и США в конфликте на Украине

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Пекин пристально наблюдает за ходом спецоперации России на Украине и связанной с этим «косвенной борьбой» России и США, пишет The New York Times. Китай анализирует как успехи, так и неудачи той или иной стороны, чтобы не допустить ошибок в случае возможного военного столкновения с Тайванем.

Так, китайские эксперты обратили особое внимание на применение ВСУ системы спутниковой связи Starlink, с помощью которой украинские военные координируют свои маневры на поле боя. Газета подчеркивает, что в Китае серьезно задумались над созданием своей низкоорбитальной спутниковой системы. Китай также отметил российскую политику ядерного сдерживания, которая не позволяет США и другим странам НАТО стать прямыми участниками конфликта. Такой пример, вероятно, поможет Пекину расширить свою ядерную программу, следует из текста материала.

Кроме того, китайские специалисты заострили внимание на том, какие разведданные и оборудование предоставляет НАТО Украине. Генштаб КНР, вероятно, отслеживал поставки Stinger и Javelin на Украину и проводил параллель, что будет, если Тайвань получит вооружение в таких же объемах.

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хик заявила, что в Пентагоне учтут уроки украинского конфликта при разработке плана по Тайваню. Она пояснила, что Вашингтон подошел к кризису на Украине без «предварительного разогрева», а к решению тайваньского вопроса применит «спланированный подход».

При этом Пекин потребовал перестать сравнивать Тайвань с Украиной. Глава МИД КНР Цинь Ган ранее призвал страны Запада «прекратить подливать масло в огонь» и поднимать шум, заявляя, что Тайвань будет следующим на очереди после Украины.