Нuawei и China Unicom создали в Китае новую интернет-связь Huawei и China Unicom создали в Китае новую сеть 10G

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Huawei и China Unicom запустили первую широкополостную сеть в районе Сюнъань провинции Хэбэй, пишет Mydrivers. В материале уточняется, что пропускная способность для пользователя вырастает с обычного гигабитного уровня до 10G, а задержка в сети уменьшается до уровня миллисекунд.

Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON, — отметили журналисты.

Также в материале указаны перспективы для развития будущих приложений и услуг, требующих высокую пропускную способность. Например, 8К видео, облачные хранилища, дополненная и виртуальная реальность.

Ранее в Китае ученые из Гонконгского университета науки и технологий разработали инновационную систему 3D-печати продуктов питания. Она основывается на нейросети и технологии инфракрасного приготовления. С помощью графеновых нагревателей и точного контроля температуры ученые создали сложные крахмальные изделия, сохранив их качество и форму, сообщило издание. Искусственный интеллект помог им в создании сложных пищевых узоров.

Китайские ученые до этого также сформировали мощнейшую в мире камеру на основе лазера для слежки за военными спутниками других стран. Устройство может сделать снимки с точностью до миллиметра с расстояния более 100 км.