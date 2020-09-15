Новым премьер-министром Японии стал Ёсихиде Суга

Ёсихиде Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей японского парламента.
Трансляция процедуры голосования велась в прямом эфире. За Сугу отдали свои голоса 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня,
Отмечается, что в нижней палате (представителей) правящей коалиции — Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит 313 мест из 465, то есть, победа Ёсихидэ Суги была ожидаемой. Так же можно спрогнозировать результаты голосования в верхней палате, где у правящей коалиции также имеется большинство голосов. Кроме того, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.
О том, что японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку стало известно 16 сентября.
Как писал NEWS.ru ранее, новый премьер Японии ужесточит позицию по Курилам, считают эксперты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен