Новым премьер-министром Японии стал Ёсихиде Суга

https://static.news.ru/photo/d353307e-f7dc-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/Global Look Press

Ёсихиде Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей японского парламента.

Трансляция процедуры голосования велась в прямом эфире. За Сугу отдали свои голоса 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в нижней палате (представителей) правящей коалиции — Либерально-демократической партии и партии Комэйто принадлежит 313 мест из 465, то есть, победа Ёсихидэ Суги была ожидаемой. Так же можно спрогнозировать результаты голосования в верхней палате, где у правящей коалиции также имеется большинство голосов. Кроме того, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.

О том, что японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку стало известно 16 сентября.

Как писал NEWS.ru ранее, новый премьер Японии ужесточит позицию по Курилам, считают эксперты.