Новые штаммы COVID-19 стали заразнее на 70%

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Исследования, проведённые учёными КНР, наглядно продемонстрировали, что новые штаммы COVID-19 стали ещё заразнее, заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10–70%, — отметил Цзыцзянь, слова которого приводит ТАСС.

Некоторое время назад представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что любая мутация COVID-19 усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим эксперт призвала проводить регулярный мониторинг поведения вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением, писал NEWS.ru.