https://static.news.ru/photo/266acdba-6770-11ea-9724-fa163e074e61_660.jpg Фумихито, наследный принц Акисино Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Правительство Японии намерено провести торжественную церемонию представления стране и миру нового наследного принца Акисино, как и планировалось ранее, 19 апреля. Генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга не исключает, что мероприятие может быть скорректировано в связи с распространением коронавируса.

Мы ведём тщательную подготовку к проведению этой церемонии по плану. Правительство приложит все силы, чтобы предотвратить распространение инфекции, — цитирует информагентство Kyodo генсека.

54-летний принц Акисино — младший брат императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года. Акисино теперь первый в очереди к трону, за ним стоит его сын — 13-летний принц Хисахито.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса может внести коррективы в список гостей, которые посетят свадьбу принцессы Беатрис Йоркской и её избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Моцци, родившийся и выросший в Лондоне, помимо британского паспорта имеет итальянское гражданство. На Апеннинском полуострове в регионе Ломбардия расположена семейная вилла миллионера. Из-за ситуации с пандемией не все гости со стороны жениха смогут присутствовать на торжестве.