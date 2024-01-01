Новое землетрясение зафиксировали в самой населенной части Японии В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

В префектуре Исикава, расположенной на самом крупном и густонаселенном острове Японии Хонсю, произошло новое землетрясение, сообщает метеорологическое агентство страны. По его данным, магнитуда подземных толчков достигла 5,7.

Кроме того, цунами, вызванное недавними землетрясениями, уже дошло до побережья. Так, в Исикаве выявили волны высотой более 1,2 метра, а в центре префектуры Тояма — 80 сантиметров. Также сообщается о волнах высотой 40 сантиметров в префектуре Ниигата.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Жителям побережья напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места, пока предупреждение о ЧП не будет снято.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали в Китае. В результате землетрясения, произошедшего в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе страны, погиб 151 человек.