Новое землетрясение произошло в японской префектуре Исикава

Фото: EPA/ТАСС

Второе за сутки землетрясение произошло в японской префектуре Исикава, сообщило Главное метеорологическое агентство страны. Магнитуда подземных толчков составила 4,6. Сила землетрясения по японской шкале достигла трех баллов. Информация о разрушениях не приводилась.

Уточняется, что за 10 минут до этого агентство сообщило о более разрушительной магнитуде. Позднее информация была исправлена.

Серия мощных землетрясения произошла на западе Японии 1 января. Жители почувствовали первые подземные толчки в 10:06 по московскому времени. Им было присвоено название «Землетрясение на полуострове Ното». Всего за сутки в стране зафиксировано 27 сейсмособытий.

Экстренные службы страны объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров в некоторых регионах, местных жителей призвали немедленно покинуть прибрежную зону или подняться на крыши зданий. Гражданам также напомнили, что цунами случаются неоднократно, и призвали не покидать безопасные места.

Известно, что в результате землетрясений, произошедших в японской префектуре Исикава, погибли минимум два человека. Еще по крайней мере шесть человек оказались заблокированы под обломками домов в Ваджиме.