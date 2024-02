Nintendo подала в суд на разработчиков эмулятора Журналист Тотило: Nintendo судится с разработчиками эмулятора Switch Yuzu

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Компания Nintendo подала в суд на создателей эмулятора консоли Switch для ПК под названием Yuzu, написал журналист Game File Стивен Тотило в Twitter (X). В корпорации считают, что разработчики эмулирующей среды незаконно обходят защитные механизмы портативной игровой приставки.

Согласно иску, Nintendo считает, что создатели Yuzu способствуют распространению пиратских копий игр компании. В частности, указывается, что пиратская версия The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom еще до момента официального релиза игры была загружена более миллиона раз. В то же время поддержка эмулятора на платформе Patreon значительно увеличилась, заметили в Nintendo. По мнению компании, это свидетельствует о том, что бизнес-модель Yuzu напрямую способствует пиратству.

Вместе с тем в Nintendo выразили обеспокоенность в связи с утечкой спойлеров к игре, которая произошла в результате слива проекта до релиза и его запуска на эмуляторе. Компания требует компенсировать убытки за нарушение авторских прав, а также призывает остановить разработку и распространение Yuzu.

Ранее в Microsoft рассказали, что в ближайшее время на консоли Sony и Nintendo Switch будут портированы четыре игры. Так, Pentiment выйдет 22 февраля на PS4, PS5 и Switch, Hi-Fi RUSH — в ночь с 18 на 19 марта на PS5, Grounded — 16 апреля на PS4, PS5 и Switch и Sea of Thieves — 30 апреля на PS5.