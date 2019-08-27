Пассажиры и члены экипажа лайнера китайской авиакомпании Air China не пострадали в результате инцидента с возгоранием в багажном отделении. ЧП произошло в пекинском международном аэропорту «Шоуду».
Лайнер не смог вылететь в Токио из-за задымления в салоне, сообщает портал Aeronautics. Командир воздушного судна выключил двигатели. Людей оперативно эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Причину возгорания выяснят следователи.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт BBC Испании упал в Средиземное море недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке страны. ЧП произошло утром 26 августа. На борту штурмовика находился пилот, который успел катапультироваться. Причины инцидента выясняются.