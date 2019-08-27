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Житель провинции Удон Тхани в Таиланде может претендовать на звание одного из старейших людей планеты. Согласно документам, он родился в апреле 1891 года.

Долгожителя зовут Он Пханчомпху. Несмотря на то что он несколько месяцев назад отметил 128-й день рождения, мужчина находится в здравом уме, обладает хорошей памятью и способен передвигаться самостоятельно. Причины своего...