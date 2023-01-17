«Невооруженным глазом»: нарколог заметил у Ким Чен Ына признаки алкоголизма Нарколог Петров определил внешние признаки алкоголизма у Ким Чен Ына

Фото: Xinhua/Global Look Press

Изменения во внешнем виде лидера КНДР Ким Чен Ына дают основания предполагать, что он страдает от алкоголизма, заявил в беседе с Lenta.ru нарколог Даниил Петров. Эксперт отметил, что поставить диагноз по фотографии нельзя, но судя по кадрам, сделанным в ноябре 2022-го, а также год назад, можно сделать вывод о пристрастии к спиртному и системном заболевании. Петров отметил, что если снимки отражают действительность, то ухудшение в облике северокорейского вождя видно невооруженным взглядом.

Если предположить, что фото оригинальное и отражает действительность и точность дат, то невооруженным глазом видно ухудшение в облике главы государства. <...> Однако это все является не только признаками алкоголизма, но и какого-либо системного заболевания. Внешние признаки являются лишь малой частью в постановке диагноза, поэтому мы не можем тут говорить точно, — рассказал специалист.

На злоупотребление алкоголем могут указывать такие внешние признаки, как излишний вес, отечность, сосудистый рисунок на коже и гиперемия лица, отметил нарколог.

Ранее британская газета The Mirror писала, что Ким Чен Ын начал спиваться из-за кризиса среднего возраста. По словам некоего доктора Джинвука, которые приводит издание, он слышал, как лидер Северной Кореи плачет после того, как напьется. Анонимные источники утверждают, что Ким Чен Ыну очень одиноко.