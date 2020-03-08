https://static.news.ru/photo/ccea6456-6203-11ea-bee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press

Переизбранный на очередной срок президент Афганистана Ашраф Гани обратился с призывом сохранять спокойствие к гражданам страны после того, как в Кабуле прогремели несколько взрывов рядом с дворцом Арг.

Как передаёт «Интерфакс», взрывы прозвучали сразу после завершения церемонии инаугурации Гани. По предварительной информации, взорвались миномётные снаряды. Во дворце в этот момент проходила инаугурация премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не согласился с итогами выборов и назвал себя избранным главой государства.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Один из взрывов повредил автомобиль, возможно, принадлежащей вице-президенту Дание Сарвару.

Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой, — заявил Гани в эфире национального телевидения.

Как сообщал NEWS.ru, 18 февраля Ашрафа Гани официально признали победителем президентской гонки в Афганистане. Ведущая политическая партия страны «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.