Переизбранный на очередной срок президент Афганистана Ашраф Гани обратился с призывом сохранять спокойствие к гражданам страны после того, как в Кабуле прогремели несколько взрывов рядом с дворцом Арг.
Как
Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Один из взрывов повредил автомобиль, возможно, принадлежащей вице-президенту Дание Сарвару.
Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой, — заявил Гани в эфире национального телевидения.
Как сообщал NEWS.ru, 18 февраля Ашрафа Гани официально признали победителем президентской гонки в Афганистане. Ведущая политическая партия страны «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.
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