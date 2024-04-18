Несколько человек получили травмы после землетрясения в Японии NHK: восемь человек пострадали после землетрясения магнитудой 6,4 в Японии

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Как минимум восемь человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,4, зафиксированного в Японии, информирует телеканал NHK. Жители юго-запада страны обратились за помощью к врачам с ссадинами и ушибами от падений, уточнили журналисты.

Сильнее всего подземные толчки наблюдались в префектурах Айти, Коти и Осака. Эпицентр землетрясения находился в проливе Бунго, который соединяет Внутреннее Японское море и Тихий океан, а очаг залегал на глубине 50 км. Сейсмическая активность не спровоцировала угрозу цунами, констатировали авторы статьи.

4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии. Угроза цунами в регионе не объявлялась. Информации о жертвах и разрушениях зарегистрировано не было. Очаг катаклизма залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущали жители 19 префектур, в том числе небольшое колебание почувствовали в столице — Токио.

На следующий день в американском штате Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 4,8, подземные толчки ощущались в соседнем Нью-Йорке. Эпицентр толчков находился в 5,5 км к северо-западу от района Лебанон, очаг залегал на глубине 1 км. Сейсмическая активность прервала заседание Совета Безопасности ООН.