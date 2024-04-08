Непал привлечет военных для доставки тел альпинистов с Эвереста Himalayan Times: военные помогут с доставкой тел альпинистов с Эвереста

Фото: F. Neukirchen/blickwinkel/Global Look Press

Сухопутные войска Непала на этой неделе начнут убирать мусор со склонов Эвереста и эвакуируют тела пяти погибших при восхождении на гору альпинистов, сообщила газета The Himalayan Times со ссылкой на бригадного генерала, руководителя кампании «Чистые Гималаи» Санджая Деуджа. Военные планируют собрать не менее 10 тонн мусора.

Для проведения кампании «Чистые Гималаи» будут постоянно задействованы 12 специально обученных военнослужащих, — рассказал генерал, добавив, что к операции также привлекут 18 шерпов.

Мусор начнут убирать 11 апреля. Кампания продлится 50 дней и завершится ко Всемирному дню окружающей среды 5 июня.

Ранее полиция швейцарского кантона Вале сообщила, что пятерых из шести лыжников, которые пропали в швейцарских Альпах, нашли мертвыми. По данным правоохранителей, тела обнаружили вечером 10 марта.

Шестеро лыжников перестали выходить на связь с 9 марта. Они отправились на прогулку из альпийского курортного города Церматт. Поиски оказались осложнены плохой погодой. После получения информации об исчезновении лыжников для их обнаружения были задействованы все средства, включая технические, подчеркнули в местной полиции.