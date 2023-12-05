Непал попросил Россию не вербовать его граждан в армию МИД Непала попросил Россию не вербовать его граждан после гибели бойцов на СВО

Министерство иностранных дел Непала сообщило о гибели шестерых граждан, которые принимали участие в специальной военной операции России на Украине, передает издание Barron’s. По его информации, власти южноазиатского государства попросили РФ отправить им тела погибших и «не вербовать непальцев в армию».

Правительство Непала обратилось к правительству России с просьбой репатриировать их тела в Непал и выплатить компенсацию семьям погибших, — говорится в сообщении МИД.

Представители непальского ведомства уточнили, что их граждане участвовали в боевых действиях на стороне РФ. Также известно, что один непальский боец взят в плен на Украине. Власти южноазиатской страны предпринимают дипломатические усилия для освобождения своего гражданина.

Офицер украинской армии Дмитрий Костюк ранее заявил, что многие прибывающие на Украину иностранные бойцы вскоре покидают страну, когда видят ожесточенные бои. По его словам, военные из других государств не имеют представления о масштабах артиллерийского огня, под который попадает пехота. Костюк объяснил, что некоторые воспринимают происходящее на фронте через призму романтики, а другие приезжают ради хорошей строчки в резюме.