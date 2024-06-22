Неожиданный жест Путина удивил китайцев Sohu: Путин держал одну руку в кармане брюк на конференции в Ханое

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое

Президент России Владимир Путин держал одну руку в кармане брюк на пресс-конференции во вьетнамском Ханое, информирует Sohu. По данным китайских журналистов, глава РФ прибыл на мероприятие спокойным и приветливым.

По мнению журналистов, на Путина оказывала влияние нагрузка после большого количества встреч за последние несколько дней. Ожидалось, что президент проявит усталость. Однако российский лидер прибыл на пресс-конференцию легкой походкой. Одну руку он держал в кармане брюк, что удивило китайцев.

Ранее стало известно, чем Путина угощал ханойский отель «Метрополь» во время приема от имени главы Вьетнама То Лама в честь президента России. Лидерам предлагались суп с морскими ушками и крабом, хлеб с оливковым маслом, а также закуски и горячее. Глав государств потчевали салатом с редисом и креветками, спринг-роллами с омаром, блинами с тунцом и икрой форели.

На горячее шеф-повар представил рыбу ланг в листьях лотоса с овощами и зеленью и ребрышки ягненка на гриле с соленым соусом. В качестве десерта политики могли попробовать мороженое из кокоса и лонгана или со вкусом риса.