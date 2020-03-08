https://static.news.ru/photo/6b784312-6192-11ea-b568-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея запустила как три снаряда неустановленного типа.

Уточняется, что запуск был произведён в сторону Японского моря. Данных о типе ракет пока нет, сообщает агенство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Как писал NEWS.ru ранее, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) сообщила о проведении 2 марта 2020 года учений дальнобойной артиллерии. Отмечается, что во время проведения учений было запущено две ракеты малой дальности. Полёт ракет был направлен в сторону Японского моря на расстояние 240 километров и на высоте 35 километров. Учениями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.