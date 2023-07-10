«Нельзя подливать масло в огонь»: МИД КНР о передаче кассетных бомб Киеву МИД Китая предостерег США от передачи кассетных боеприпасов Украине

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МИД КНР призвал руководство США не подливать масла в огонь в вопросе поставок Украине кассетных боеприпасов. В ведомстве подчеркнули, что безответственная передача таких снарядов Киеву может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, передает ТАСС.

Китай заметил, что соответствующее решение Соединенных Штатов вызвало всеобщую обеспокоенность международного сообщества. Многие страны явным образом выразили свое несогласие с этим. Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы, — сказала представитель китайского ведомства Мао Нин.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны страны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

В тот же день Пентагон и Госдепартамент США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму $800 млн. По данным двух ведомств, Киеву будут переданы кассетные боеприпасы, 55-миллиметровые артиллерийские снаряды, 32 боевые машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица.