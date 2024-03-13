«Нельзя победить»: в МИД КНР отреагировали на слова Путина о ядерной войне МИД КНР: все страны должны содействовать деэскалации после слов Путина о ЯО

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Ван Вэньбинь

Китай считает, что все страны должны способствовать деэскалации и не допустить начала масштабного конфликта с применением ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о применении Россией ЯО. Глава государства отметил, что Москва пойдет на это только в случае реальной угрозы суверенитету и независимости, передает РИА Новости.

В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации, — заявил Вэньбинь.

Дипломат напомнил, что в январе 2022 года ядерные державы выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ней нельзя победить. По его словам, российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип.

Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить, — отметил представитель МИД КНР.

Ранее Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к ядерной войне. Причем отечественная ядерная триада является более современной, нежели триады других стран, подчеркнул глава государства.