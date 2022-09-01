«Не ваши вассалы»: в Индии резко осадили США из-за требования по России В Индии резко осадили США из-за требования разорвать отношения с Россией

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Индийский писатель и журналист Уллех Н. П. в статье для газеты Wiener Zeitung написал, что США не могут диктовать Индии условия и требовать от нее разрыва отношения с Россией. Автор материала также призвал Белый дом не считать жителей страны «своими вассалами». Он назвал отношения с Россией в военной сфере «решающими», так как они имеют продолжительность в несколько десятилетий.

Если США подумали, что они могут диктовать условия Индии или отговаривать ее от продолжения отношений с Россией, то наш ответ таков: мы не ваши вассалы. США не следует ожидать, что Индия будет считать чужих врагов своими, — заявил индийский журналист.

Публицист добавил, что большинство индийского населения поддерживает правительство, которое отказалось ввести антироссийские санкции против Москвы.

Пользователей социальной сети Twitter в Германии ранее возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по «выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой». Речь идет о документе, в котором указана поддержка Киеву, работа с «российским гражданским обществом», а также поддержку союзников. Жители Германии назвали инициативу недальновидной и напрочь лишённой дипломатии. Некоторые отметили, что немецкое правительство способствует эскалации конфликта на Украине и не заинтересовано в том, чтобы конфликт прекратился в ближайшее время.