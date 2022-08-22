Не менее девяти человек пострадали в загоревшемся автобусе в Японии

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Не менее девяти человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе у города Нагоя в центральной части Японии. По ходу движения машина перевернулась и загорелась. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По имеющимся данным, в ходе происшествия столкнулись сразу несколько транспортных средств.

По информации телеканала NHK, двое пострадавших находятся в состоянии «остановки сердца и лёгких». Так в Японии определяют состояние клинической смерти, не подтверждённой уполномоченным врачом.

По данным СМИ, автобус принадлежит транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Подобные автобусы вмещают 60 пассажиров и водителя.

На месте происшествия работают спасатели и пожарные.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что девятнадцать человек погибли на юго-востоке Турции в результате ДТП с участием грузового автомобиля. Инцидент произошёл в городе Мардин. Машина въехала в толпу людей. Причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

Кроме того, на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе произошло массовое ДТП. В результате пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местной ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автомобилями Toyota и Subaru.