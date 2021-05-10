Не менее четырёх человек пострадали при взрыве на заводе в Японии

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на химическом заводе компании Sakai Chemical Industry в Японии пострадали не менее четырёх человек. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент
Сообщается о четырёх пострадавших. Все они находятся в сознании.
Эвакуация населения не объявлялась.
Подразделение Sakai Chemical Industry в городе Иваки специализируется на изготовлении цинкового порошка, который используется в косметической промышленности.
Ранее стало известно о том, что пожар произошёл на месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта. В результате происшествия