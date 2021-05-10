Не менее четырёх человек пострадали при взрыве на заводе в Японии

https://static.news.ru/photo/3ab255fa-b1fb-11eb-aa89-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: vladivostok.bezformata.com

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на химическом заводе компании Sakai Chemical Industry в Японии пострадали не менее четырёх человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошёл в городе Иваки префектуры Фукусима. По имеющимся данным, сообщение о хлопке поступило от одного из местных жителей в 07:45 по местному времени (01:45 по Москве). В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и полиция.

Сообщается о четырёх пострадавших. Все они находятся в сознании.

Эвакуация населения не объявлялась.

Подразделение Sakai Chemical Industry в городе Иваки специализируется на изготовлении цинкового порошка, который используется в косметической промышленности.

Ранее стало известно о том, что пожар произошёл на месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта. В результате происшествия пострадали как минимум два человека, работавшие на объекте. О тяжести их состояния данных пока не поступало.