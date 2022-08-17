Не менее 20 человек погибли из-за взрыва в мечети Кабула

Фото: AP/TASS

Не менее 20 человек погибли и около 40 получили ранения в результате взрыва, который произошел в мечети на северо-востоке Кабула, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько афганских СМИ. Указывается, что представители захватившего власть в стране движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) еще не прокомментировали случившееся.

Взрыв прогремел в районе Хаир-Хана, расположенного на северо-востоке Кабула. Как позже стало известно, ЧП произошло в мечети Садикия. По словам местных жителей, также были слышны звуки выстрелов.

31 июля в Кабуле прогремел взрыв в результате попадания ракеты в жилой дом. Сообщалось, что в результате взрыва никто не пострадал. Инцидент произошел в районе Ширпур. Ни одна из группировок о своей причастности к взрыву пока не заявила. Жители афганской столицы утверждают, что слышали утром 31 июля не один, а несколько взрывов.

Ранее сообщалось, что на востоке Кабула сработало взрывное устройство, заложенное в автобусе. При взрыве погибли шесть человек и еще двое были ранены. В апреле в афганской столице прогремели два взрыва в один день. Оба инцидента произошли в школах. Жертвами их стали как минимум шесть человек, еще десятки пострадали.