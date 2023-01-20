Названы страны, в которые снова начнут путешествовать туристы из Китая Министерство туризма КНР: Китай возобновляет туристические поездки в Россию и еще 19 стран

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Иностранные туристы в Москве

С 6 февраля Китай возобновит туристические поездки для организованных групп в Россию и 19 других стран, передает ТАСС со ссылкой на министерство культуры и туризма КНР. В списке кроме России также значатся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая в соответствующие страны, — сообщает ведомство.

19 января в госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщили, что Китай успешно преодолел пик заболеваемости коронавирусом и вернулся к показателям до начала декабря 2022 года, когда COVID-19 только начал резко распространяться среди населения после отказа от стратегии «нулевой терпимости» к вирусу.

14 января власти Китая подтверждали, что за пять дней в медучреждениях страны от коронавируса скончались почти 60 тысяч человек. В эту статистику не входили летальные случаи коронавируса за пределами медучреждения.