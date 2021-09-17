Названы четыре претендента на пост премьера Японии

В Японии объявили имена четырёх кандидатов на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны и соответственно премьер-министра. За должность поборются бывший глава МИД и Министерства обороны Таро Коно, экс-глава МИД Фумио Кисида, бывший министр общенациональных дел Санаэ Такаити, а также заместитель генсека партии Сэйко Нода. Трансляция с посвящённого этому вопросу собрания велась в YouTube-канале партии.

Отмечается, что впервые за пост руководителя партии и премьер-министра будут бороться две женщины. Выборы пройдут 29 сентября. В очном режиме проголосуют 383 члена партии — депутаты обеих палат парламента. Ещё 383 бюллетеня от региональных отделений ЛДП будут вскрыты в этот же день. Для победы в первом туре нужно набрать более половины голосов от 766.

Ранее действующий премьер Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не станет переизбираться на пост главы правящей в Японии Либерально-демократической партии и в ближайшее время уйдёт в отставку. Свой отказ от участия в выборах он объяснил намерением сконцентрироваться на борьбе с коронавирусом.