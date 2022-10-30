Алексей Сидоров

Названо число иностранцев, погибших во время давки в Сеуле Yonhap: число погибших в давке в Сеуле иностранцев увеличилось до 22

30 октября 2022 в 10:49

Фото: Социальные сети

Не менее 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина