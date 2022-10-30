Число иностранцев, погибших в Сеуле в результате давки на праздновании Хеллоуина, увеличилось до 22, сообщает Yonhap со ссылкой на представителей местной власти. До этого официальные источники заявляли о 19 скончавшихся туристах.
Число иностранцев, погибших в давке в Итхэвоне, возросло до 22: власти, — говорится в сообщении агентства.
По данным СМИ, в давке погибли граждане Китая, Норвегии, России, Ирана, Узбекистана и других стран.
ЧП произошло в Сеуле в районе Итхэвон, известном как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин. По последним данным, жертвами трагедии стали как минимум 169 человек, еще более 80 получили травмы. К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. Среди погибших числятся три гражданки России.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим.
Причиной случившегося могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.