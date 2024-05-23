Названо главное условие для начала военной операции Китая против Тайваня Востоковед Котков: для военной операции КНР на Тайване нужно невмешательство США

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Китай сможет начать военную операцию против Тайваня, когда в ситуацию по каким-либо причинам не сможет вмешаться США, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. В разговоре с NEWS.ru востоковед уточнил, что это важнейшее условие для КНР.

Важнейшее условие для начала операции Китая против Тайваня — невозможность со стороны США по каким-либо причинам оказать Тайваню поддержку. Это главное условие, которое должно быть выполнено. Китайская армия в последний раз участвовала в боевых действиях в 1979 году, — пояснил эксперт.

По словам Коткова, с тех пор у китайской армии не было никакого боевого опыта. При этом, как уточнил востоковед, такая же ситуация наблюдается и с тайваньской стороны: последний раз армия участвовала в боевых действиях в конце 1950-х годов при поддержке США.

США не так далеко, учитывая военные базы на японских и филиппинских островах. Так что Китаю необходимо подгадать момент, когда США по каким-то причинам не смогут оказать Тайваню поддержку. В противном случае это грозит затянуться и неизвестно, чем может закончиться, — отметил эксперт.

Комментируя возможность начала военной операции в июне, востоковед подчеркнул, что все возможно. Он обратил внимание на то, что никто не знает, с чего может начаться прямое противостояние. Например, в Тайваньском проливе может затонуть китайский военный корабль или в события вмешается третья сторона, заметил эксперт. Котков добавил, что пока Китай старательно избегает конфликта.

Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая ранее приступили к проведению учений в зоне вокруг острова Тайвань. Как пояснило военное ведомство КНР, маневры будут длиться два дня. В учениях задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.