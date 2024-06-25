Названо главное преимущество вступления Таиланда и Малайзии в БРИКС Аналитик Беляев: Таиланд и Малайзия станут дополнительным рынком товаров в БРИКС

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Таиланд и Малайзия в случае вступления в международную организацию БРИКС станут дополнительными рынками товаров, предположил экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Малайзия является известным производителем микросхем и гаджетов. По его словам, обе страны войдут в БРИКС со своими рынками.

Нельзя сказать, что Таиланд и Малайзия привнесут в БРИКС что-то особенное. Тем не менее они войдут в БРИКС со своими рынками. Малайзия является известным производителем микросхем, гаджетов и прочего. Обе страны выступают как дополнительный рынок продукции. Это широкий спектр взаимодействия по самому широкому кругу товаров, — уточнил Беляев.

По словам экономиста, центр мировой экономики сейчас находится на Востоке. Как уточнил эксперт, локомотивами выступают Китай и Индия. Беляев уверен, что все перспективы дальнейшего экономического развития в руках у стран Восточного полушария.

БРИКС — центр развития в Восточном полушарии. Нужно ориентироваться на развитие со странами Востока, поэтому все больше стран стремятся участвовать в БРИКС, чтобы оседлать волну прогресса, — добавил экономист.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан ранее заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Соответствующий вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в Нижнем Новгороде. По его словам, турецкая сторона рассчитывает посетить встречу министров объединения в России.