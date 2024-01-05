Названо число жертв за пять дней землетрясений в Японии Kyodo: число жертв землетрясений в Японии возросло до 91

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Число жертв землетрясений, которые продолжаются в Японии уже пятый день, возросло до 91, передает агентство Kyodo данные региональных властей. Более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести, кроме того, экстренные службы не могут установить местонахождение 179 человек.

В зоне стихийного бедствия продолжается спасательно-поисковая операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Наибольший ущерб понесла префектура Исикава: в настоящий момент там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили еще 200 построек, однако оценка ущерба еще продолжается.

Ранее в префектуре Исикава, расположенной на самом крупном и густонаселенном острове Японии Хонсю, произошло новое землетрясение. Метеорологическое агентство страны подчеркнуло, что магнитуда подземных толчков достигла 5,7. Кроме того, цунами, вызванное недавними землетрясениями, уже дошло до побережья. Так, в Исикаве выявили волны высотой более 1,2 метра, а в центре префектуры Тояма — 80 сантиметров.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут.

Также подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали в Китае. В результате землетрясения, произошедшего в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе страны, погиб 151 человек.