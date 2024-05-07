Названо число жертв нападения на больницу в Китае В Китае мужчина убил двоих и ранил 21 человека в больнице

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое человек погибли и еще 21 получили ранения в результате нападения на больницу в провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает агентство Xinhua. Инцидент произошел в полдень (07:00 мск) в уезде Чжэньсюн.

Известно, что подозреваемый в нападении уже арестован полицией. РИА Новости пишет о 23 пострадавших.

Свидетель рассказал изданию Red Star News, что он чудом избежал нападения. По его словам, среди пострадавших много медиков. На видео очевидца видно, как люди истекали кровью и падали на землю, а также один пожилой человек пытался помочь другому, передает ABC News.