Названо число погибших при извержении вулкана в Индонезии Число погибших при извержении вулкана в Индонезии достигло 13 человек

Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press

Жертвами извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра стали 13 человек, сообщает портал Tribune. По его информации, погибли альпинисты, которые собирались совершить восхождение на гору. В настоящее время спасатели продолжают вести поиски еще 12 человек.

13 альпинистов были найдены мертвыми. Еще три человека были эвакуированы, — заявил руководитель спасательной службы Паданг Абдул Малик.

Как подчеркнули в метеорологическом управлении Японии со ссылкой на Дарвиновский консультативный центр по вулканическому пеплу, после извержения Марапи столб пепла поднялся на высоту 15 тысяч метров. По словам специалистов, вулкан все еще очень активен. В общей сложности в спасательной операции после извержения Марапи задействованы порядка 200 человек.

Ранее на полуострове Рейкьянес в Исландии возник магматический тоннель из-за вулкана Фаградальсфьялль. Посреди города Гриндавик образовалась воронка, в зоне проседания оказались несколько жилых домов и школа. Вулканологи из Исландского университета Торвальдура Тордарсона объяснили, что такое происходит, когда магма поднимается очень близко к поверхности земли.