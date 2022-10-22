Названа возможная причина ухода бывшего главы КНР со съезда Компартии Китаист Маслов: Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний Компартии из-за изменения политики Китая

Фото: Ju Peng/Global Look Press

Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн, Ван Цишань и Ху Цзиньтао приняли участие в заключительном заседании 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая

Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания XX съезда коммунистической партии страны. По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, это действие могло иметь чисто символический характер. Таким образом глава Китая Си Цзиньпин указал на изменение политики в стране. В беседе с Lenta.ru китаист отметил, что никаких серьезных претензий Ху Цзиньтао в последнее время не предьявляли.

Если сейчас не будет предъявлено никаких обвинений, можно будет считать, что это просто символическое завершение одной политической парадигмы — мягкой, нацеленной на взаимодействие со всеми странами, и переход к позиции хардлайна, когда речь пойдет о заметном усилении националистической позиции Китая по всем вопросам, — считает Маслов.

При этом он допускает, что уход Ху Цзиньтао из зала заседаний вообще никак не относится к политике. Специалист утверждает, что в последние часы перед съездом бывший глава КНР мог плохо себя чувствовать из-за переутомления, поэтому его вывели подышать свежим воздухом.

Ранее стало известно, что в ходе заседания Ху Цзиньтао вывели из зала. По данным СМИ, это могло произойти по инициативе Си Цзиньпина. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как растерянного Ху Цзиньтао, сидящего рядом с Си Цзиньпином, уговаривают встать с кресла и выводят из зала.

Как пишет South China Morning Post, после своего очередного переизбрания Си Цзиньпин устроит зачистку в рядах Компартии, отправив на пенсию четырех высокопоставленных чиновников, включая премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Съезд Компартии проходил в Доме народных собраний в Пекине с 16 по 22 октября. В ходе заседания Си Цзиньпина переизбрали на третий срок в качестве председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета. Депутаты также утвердили новый курс развития страны и переизбрали партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.