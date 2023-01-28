Названа возможная причина крушения двух истребителей в Индии News18: индийские истребители могли столкнуться в воздухе из-за технической неисправности

Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look Press

Су-30 ВВС Индии

Возможной причиной крушения двух истребителей ВВС Индии Су-30 и Mirage-2000 могло стать столкновение боевых машин в воздухе из-за технических неисправностей, передает портал News18 со ссылкой на минобороны страны. Для установление точной причины будет проведена следственная проверка инцидента. Источник портала сообщил, что двум пилотам Cу-30 удалось катапультироваться, единственный пилот Mirage-2000 погиб.

У Су-30 было два пилота, а у «Миража-2000» во время крушения был один пилот. По предварительным данным, два пилота в безопасности, а третий погиб, — рассказал источник.

28 ноября в индийском штате Мадхья-Прадеш в ходе учений разбились два истребителя ВВС Индии — Су-30 российского производства и Mirage 2000 — французского.

15 января самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорте города Покхара. На его борту находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли. В числе пассажиров было четверо россиян. На одном из появившихся в Сети роликов видно, что самолет сначала снижается ровно, а затем резко начинает крениться на левый борт.