Названа возможная причина давки в Сеуле YTN: причиной давки в Сеуле могло стать появление знаменитости

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Причиной давки в столице Южной Кореи Сеуле, приведшей к массовой гибели людей, могло стать появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, ажиотаж мог возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного исполнителя.

Отмечается, что после появления информации многие люди устремились в переулок, где расположено заведение, которое посетила знаменитость. Имя звезды, предположительно спровоцировавшей давку, не называется.

Кроме того, один из очевидцев сообщил, что давка могла возникнуть из-за сообщения, что в одном из клубов якобы раздавали конфеты с наркотиками.

Инцидент произошел в Сеуле на узких улочках района Итхэвон, известного как один из центров ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечается без ограничений, связанных с пандемией. Число жертв в настоящий момент достигло 146 человек, еще 150 пострадали.

По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22:22 (16:22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Сообщается, что большинство жертв составляют люди в возрасте до 30 лет.