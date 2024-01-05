Названа возможная причина авиакатастрофы в аэропорту Токио Nikkei Asia: диспетчеры аэропорта в Токио не заметили датчики самолета охраны

Фото: Yue Chenxing/XinHua/Global Look Press

Диспетчеры аэропорта Ханеда в Токио могли не заметить мигающие датчики, указывающие, что самолет японской береговой охраны вышел на взлетно-посадочную полосу перед столкновением с идущим на посадку авиалайнером, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источник. Там пояснили, что служебный борт отличается маленькими размерами, поэтому его огни могли слиться с другими огнями на ВПП.

В момент катастрофы система мониторинга взлетно-посадочной полосы работала исправно, но авиадиспетчеры, по всей видимости, не заметили мигающий индикатор, сообщил источник, близкий к министерству транспорта, — отметил собеседник издания.

Ранее в Сети появились кадры с борта самолета авиакомпании Japan Airlines, который загорелся во время приземления в аэропорту Токио после того, как столкнулся в небе с самолетом береговой охраны Японии. Салон Airbus A350 заволокло дымом, а люди начали паниковать. Из горящего лайнера были эвакуированы более 360 пассажиров, никто не погиб и не пострадал. Все благополучно спустились с борта по эвакуационному трапу.

Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии погибли. Выжившим оказался пилот самолета, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Предполагалось, что самолет береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским лайнером, не получал разрешения на взлет, сообщали зарубежные СМИ со ссылкой на официальную стенограмму сообщений диспетчерской службы. Также, по мнению экспертов, одним из факторов аварии могла стать неисправная работа сигнальных огней на взлетно-посадочной полосе.