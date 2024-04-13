Названа страна, куда прибыла первая партия российского мяса Россельхознадзор: в Китай прибыла первая партия свинины из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китай прибыла первая партия российской свинины, о проблемах с поставкой не сообщалось, передает ТАСС со ссылкой на заявление Россельхознадзора. Отмечается, что она была отправлена месяц назад после решения Пекина об отмене моратория на ввоз мяса в связи с африканской чумой, который действовал с 2008 года.

Первая партия российской свинины поступила в китайский порт. В настоящее время осуществляются необходимые таможенные процедуры, — говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что в декабре 2023 года в Россию прибыла команда китайских специалистов для ознакомления с действующей российской системой ветеринарного надзора, а также с работой институтов Россельхознадзора. Представители Китая также посетили фермы, где выращиваются свиньи, а также были проинспектированы производители мяса. По итогам визита Москва и Пекин подписали соглашение о поставках свинины, речь шла о трех российских компаниях.

Ранее диетолог Виктория Иванова заявила, что чаще всего паразитов находят в утятине, курятине и свинине. По ее словам, в последнем типе мяса обычно обнаруживают свиного цепня, а пациенту ставят диагноз «цистицеркоз». Специалист также напомнила, что перед паразитами уязвимы домашние куры, прскольку одна больная особь способна заразить всю популяцию.