Названа страна, которая усилит борьбу с обходом санкций против России Южная Корея усилит борьбу с обходом санкций против России

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Власти Южной Кореи намерены усилить контроль за соблюдением торговых санкций против России и Белоруссии, сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики страны. Ведомство будет бороться с нелегальным экспортом товаров, на которые необходимо получить разрешение, согласно изменениям, вступившим в силу 24 февраля, передает ТАСС.

Министерство и профильные органы, включая МИД, таможенную службу, разведку, <...> выявляют компании, которые обходят ограничения и ведут нелегальный экспорт в Россию через третьи страны, увеличивается и число наказанных, — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что экспортный контроль будет осуществляться тщательнее, так как ожидается увеличение числа нарушений, а также количества поставок по обходным путям. С 24 февраля вступили в силу ограничения, которые затронули 682 вида товаров, в том числе автомобили с рабочим объемом двигателя более двух литров. Вместе с тем 23 февраля США объявили о введении санкций в отношении южнокорейских компаний, которые якобы занимались поставками американских станков в Россию.

Ранее представитель МИД Республики Кореи Им Су Сок заявил, что Южная Корея внимательно следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. По его словам, Сеул надеется, что Москва и Пхеньян не будут нарушать санкции Совбеза ООН.